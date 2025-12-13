Habertürk
        Murat Dalkılıç: Sevgilim Türkan Şoray'a benziyor - Magazin haberleri

        Murat Dalkılıç: Sevgilim, Türkan Şoray'a benziyor

        Şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu sevgilisi Özgü Kaya'yı, Türkan Şoray'a benzettiğini söyledi

        Giriş: 13.12.2025 - 10:07 Güncelleme: 13.12.2025 - 10:07
        "Sevgilim, Türkan Şoray'a benziyor"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya ile birlikte Cihangir’deki bir mekânda eğlendi.

        Keyifli halleriyle objektiflere yansıyan ikiliden Özgü Kaya'nın şarkılar söylediği görüldü.

        Çift, çıkışta patlayan flaşlar karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

        Sevgilisinin kulağına gül koyan Murat Dalkılıç, muhabirlerin sorularına; "Türkan Şoray’a benziyor, ondan taktım. Sevgilim çok güzel şarkılar söyledi bana, sesini çok beğeniyorum" dedi.

        Bu iltifatlar üzerine Özgü Kaya’nın utangaç halleri de dikkat çekti.

        #Özgü Kaya
        #Murat Dalkılıç
