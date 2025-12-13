Murat Dalkılıç: Sevgilim, Türkan Şoray'a benziyor

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya ile birlikte Cihangir’deki bir mekânda eğlendi.

Keyifli halleriyle objektiflere yansıyan ikiliden Özgü Kaya'nın şarkılar söylediği görüldü.

Çift, çıkışta patlayan flaşlar karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

REKLAM

Sevgilisinin kulağına gül koyan Murat Dalkılıç, muhabirlerin sorularına; "Türkan Şoray’a benziyor, ondan taktım. Sevgilim çok güzel şarkılar söyledi bana, sesini çok beğeniyorum" dedi.

Bu iltifatlar üzerine Özgü Kaya’nın utangaç halleri de dikkat çekti.

Türkan Şoray