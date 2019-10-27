Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Murat Duman, müsabakaya iyi başladıklarını ve 1-0 öne geçtiklerini kaydetti.

Aut olması gereken bir pozisyonda verilen korner kararının ardından maça eşitliğin geldiğini belirten Duman, "Çok basit bir gol yedik, devre arasında gerekli uyarıları yaptık. İkinci yarı da bizim istediğimiz gibi başladı. Bunun neticesinde arka arkaya gelen gollerle galibiyeti perçinleştirdik. Daha farklı olabilirdi, kaçırdık, sorun değil. Zor olan maçı farklı kazanmak bizim için mutluluk verici." diye konuştu.