        Haberler Magazin Murat Evgin, 'Pluribus' dizisinde hem sesi hem de aranjmanı ile yer aldı

        Murat Evgin, 'Pluribus' dizisinde hem sesi hem de aranjmanı ile yer aldı

        Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, 'Breaking Bad'in senaristi ve yönetmeni Vince Gilligan'ın yeni dizisi 'Pluribus'ta sesi ve aranjmanı ile yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 15:47 Güncelleme: 10.11.2025 - 15:47
        Hem sesi hem de aranjmanı ile yer aldı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        MÜzisyen Murat Evgin, 'Breaking Bad'in senaristi ve yönetmeni Vince Gilligan'ın yeni dizisi 'Pluribus'ta sesi ve aranjmanı ile yer aldı. İlk iki bölümü yayına giren dizinin ikinci bölümünün finalinde, John Lennon'ın 'Nobody Told Me' şarkısını 'Bugünleri de mi Görecektik?' ismiyle Türkçe'ye adapte edip, düzenleyen Evgin seslendirdi.

        Konuya ilişkin açıklamada bulunan Murat Evgin, mart ayında 'Breaking Bad' ve 'Better Call Saul' gibi dizilerin müzik süpervizörü Thomas Golubic ile çevrim içi bir toplantı yaptıklarını belirterek, şunları anlattı: Golubic, üzerinde çalıştıkları yeni diziden bahsetti. Bu dizide 1960'lı ve 1970'li yıllardan karşı kültüre ait şarkıların yabancı dillerdeki cover versiyonlarına ihtiyaç duyduklarını söyledi ve böyle bir cover yapmak isteyip, istemeyeceğini sordu. Ben de "Memnuniyetle" dedim ve bana bir şarkı listesi sundu. Büyük bir Beatles hayranı olarak bu listeden John Lennon'ın 'Nobody Told Me' isimli şarkısını seçtim. Bir John Lennon şarkısını Türkçeleştirip, yeniden aranje etmek ve söylemek hem büyük bir sorumluluk hem de büyük mutluluktu.

        Murat Evgin, şarkının orijinal versiyonuna sadık kaldığını dile getirerek, "Şarkıya kanun, cümbüş, darbuka, def gibi etnik sazlar ve Türk ezgileri ekledim. Thomas Golubic ve yönetmen Vince Gilligan Türkçe versiyonu beğendiklerini ve diziye uyduğunu haber verdi. Şarkı Sony müzik Amerika tarafından ABD'de yayınlandı ve dizi 7 Kasım'da Apple TV'de yayına girdi. Pandemi öncesi Netflix Amerika'da Myths & Monsters ile besteci olarak Hollywood'da yer almıştım ama şarkıcı olarak bu benim için bir ilk" ifadelerini kullandı.

        'Pluribus' dizisiyle aynı gün single olarak yayınlanan 'Bugünleri de mi Görecektik?' şarkısı, dizinin soundtrack albümünde de yer alacak.

