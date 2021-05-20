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Murat Germen'in 'Masal'ı Yapı Kredi bomontiada'da

Yapı Kredi bomontiada, Murat Germen’in Cue Art Space ve Artcrowdistanbul Online Galeri işbirliğiyle fiziksel ve sanal olarak eş zamanlı düzenlediği “Masal” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 27 Mayıs – 16 Haziran tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada ALT’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Murat Germen'in 'Masal'ı Yapı Kredi bomontiada'da

Yapı Kredi bomontiada, 27 Mayıs – 16 Haziran 2021 tarihleri arasında Murat Germen’in “Masal” adlı kişisel sergisini ağırlıyor. Sanatçılar ve sanat projeleri için işbirliği ortamı yaratarak, yol göstermeyi amaçlayan Cue Art Space’in açılış sergisi olan “Masal”da, Murat Germen’in el ile müdahale ettiği, tek edisyondan oluşan eserler yer alıyor.

Fiziksel sergi ile birlikte eşzamanlı olarak açılacak sanal sergide ise Germen'in Cue Art Space ile beraber yürüttüğü, NFT formatında Blokzincir üzerinde yer alan ilk işleri de görülebilir.

Fotoğrafı bir ifade / araştırma aracı olarak kullanan Murat Germen, lise zamanlarından bu yana, 40 senedir sayısal süreçlerle içli dışlı bir sanatçı. Bu sergisinde de yine bir rastlantısal sayısal dönüşüm sürecinden faydalanan Germen, 2019 yılında ürettiği eserlerde fotogrametrik üçboyutlu modelleme yöntemi kullanarak, fotoğrafın üçboyutlu modele dönüşmesi sürecindeki sadakati iyice azaltmak için parametrik tercihleri bilinçli olarak en “kaba” seviyelere çekti.

Bunun sonucu olarak ortaya çıkan umulmadık soyut görsellikler ve gerçekçi somutluktan kopuş, ana akım medya üzerinden nesnel diye aktarılan içeriklerin temelde eksik, öznel, taraflı aktarımlar olduğunu; bizlere hakikat yerine zamane masallarının anlatıldığını ima ediyor.

Murat Germen’in “Masal” sergisi, Yapı Kredi bomontiada ALT – Beyaz Oda’da hafta içi her gün 10:30 ile 19:30 saatleri arasında ücretsiz gezilebilir.

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