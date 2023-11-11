Murat Göğebakan'ın filmi gösterime hazır Murat Göğebakan'ın hayata tutunma hikâyesini, başarı müzik yolculuğunu ve aşk ile olan sınavlarını anlatacak olan 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' gösterime hazır

Yapımı CNS Production ve HM Production’ın üstlendiği Murat Göğebakan’ın yaşam öyküsünü sinema perdesine taşıyacak ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filminin teaserı ve afişi yayınlandı. 8 Aralık’ta vizyona girmeye hazırlanan filmin yönetmenliğini Ali Ayyıldız üstlenirken, senaryosu Ali Ayyıldız, Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak imzası taşıyor ve unutulmaz sanatçıyı başarılı oyuncu Burak Sevinç canlandırıyor.

‘Ben Sana Aşık Oldum’ ve ‘Vurgunum’ şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Murat Göğebakan’ın zorluklarla dolu hayat yolculuğu sinema seyircilerini derinden etkileyecek. Yaşadığı tüm engellere rağmen başını dik tutarak sürdürdüğü mücadelesi, hastalığı ve derin yara aldığı aldatılma hikayesi müzik kariyeriyle birlikte harmanlanarak beyaz perdeye aktarılacak.

Murat Göğebakan’ı canlandıran Burak Sevinç’e, Tuvana Türkay ve Hande Soral eşlik ettiği filmin oyuncu kadrosunda Merve Kansu, Necmi Yapıcı, Feride Çetin, Levent Tülek, Durukan Çelikkaya, Faruk Pakiş, Güney Kılınç yer alıyor. Sanatçının hayatındaki dönüm noktalarını ve yaşama tutunma çabasını gözler önüne serecek olan filmin en dokunaklı yanı ise ‘Kanseri yendim, ihaneti yenemedim’ sözleriyle açıklanıyor.

Film, Murat Göğebakan’ın hayata tutunma hikâyesini, başarı müzik yolculuğunu ve aşk ile olan sınavlarını anlatacak.