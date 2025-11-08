Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Murat Kaytaz: Şeytanın bacağını kırdık! - Beşiktaş Haberleri

        Murat Kaytaz: Şeytanın bacağını kırdık!

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların yardımcı antrenörü Murat Kaytaz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 23:03 Güncelleme: 08.11.2025 - 23:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Şeytanın bacağını kırdık!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda hesap.com Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, yardımcı antrenör Murat Kaytaz galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        "ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDIK"

        Geldiğimizden beri tüm maçlarda oyuncularımız maça istekli başlıyor. Bugün de öyle başladık. Golleri de bulduk. İkinci yarı yine kendi hatamızdan gol gördük kalemizde. Oyunculara sakin kalmaları direktifi verdik. İçerideki liderlerin Gabriel'in Ndidi'nin sakin kalma direktifleri de vardı. Oyun rakibe geçti zaman zaman ama pozisyon vermedik. Kırılmadık. Devre arasında '2-0 olması önemli değil, 0-0 başlıyoruz, taktikten kopmayacağız.' dedim. Tammy'nin golünde şans ilk defa yanımızda oldu. Şeytanın bacağını kırdık.

        REKLAM

        3. gol irdelenir umarım. Planlarımız dahilinde stoperlere topu verip, rakibi üstümüze çekip, Cerny'de topu buluşturup gole gittik. Jota da iyi bitirdi.

        "ZEMİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADIK"

        Daha iyi olacağız. Beyaz sayfa açmak istiyorduk. Sayfa griye çaldı ama beyaz günler. Beşiktaş'ın genlerinde taraftarın tansiyonunu artırmadan kazanmak yok ama bunu da kıracağız. Bu da bir 'challenge' oldu.

        Artık biz öne geçtiğimizde topa sahip olup opsiyonları sahaya yansıtacağız. Antalya'nın 5-3-2 formatında karşılayacağını biliyorduk net şekilde. Ön 3'lünün arkasına nasıl sızacağımıza çalıştık. Zeminin azizliğine de uğradık. Türkiye'de bunu geliştirmemiz lazım.

        "BEŞİKTAŞ'I LAYIK OLDUĞU YERE GETİRECEĞİZ"

        Duran top golü bulduk, bu tesadüf değil. Öncesinde Gabi vurdu. Cengiz vurmaktan vazgeçti zeminden dolayı. Biz bunlara çok çalışıyoruz. Beşiktaş'ı layık olduğu yere getireceğiz. Karalar bağlamaya gerek yok. Beşiktaş havlu attı ne oldu kontak kapattık mı yani. Rakiplerimiz Avrupa maçları oynuyor, biz tesiste izliyor üzülüyoruz. Biz Beşiktaş'ı Avrupa'ya taşıyacağız. Işıklar kapanmadı, biz daha yeni açtık.

        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Umudun 6'ıncı günü
        Umudun 6'ıncı günü
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor