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        Haberler Bilgi Gündem Murat Ongun kimdir, kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu!

        Murat Ongun kimdir? Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında mal varlığına el konulan Murat Ongun'un hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Murat Ongun kimdir?" İşte Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun'un biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 18:25 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:25
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        Murat Ongun kimdir?
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu. Hatırlanacağı gibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Peki, "Murat Ongun kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun hayatı ve kariyeri...

        MURAT ONGUN'UN VARLIĞINA EL KONULDU!

        İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İş insanı Muhittin Palazoğlu ve İştirakler Ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu başkanı Ertan Yıldız'ın mal varlığına el konuldu.

        MURAT ONGUN KİMDİR?

        Murat Ongun, 21 Nisan 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

        Aslen Giresunlu olup, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde tamamlamıştır. Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsüdür.

        Günümüzde Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kadın Takımı yöneticiliği ve voleybol şube sorumluluğu görevine devam etmektedir.

        2014 Türkiye yerel seçimlerinin ardından Beylikdüzü Belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak görev almıştır. Ekrem İmamoğlu'nun 2019 Türkiye yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcülüğü görevine getirilmiştir.

        17 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB Sözcülüğü makamının kaldırıldığını belirtmesinin ardından sözcülük görevi sona erdi.

        Günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan Medya A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir.

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