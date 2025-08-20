Murat Övüç'ün hesabı kapatıldı
Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman tepki çeken Murat Övüç'ün Instagram hesabı, Türkiye'deki kullanıcılara kapatıldı
Murat Övüç'ün, 4 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirildi. Türkiye'deki kullanıcılar, Övüç'ün hesabına giriş yapmak istediklerinde uyarı ekranıyla karşılaşıyor.
Murat Övüç, yeni paylaşımında (Yurt dışından görülebiliyor) gardırobunun videosunu çekerek; "Sahneye artık takım elbiseyle çıkacağım" dedi. Övüç, paylaşımıyla, uygunsuz sahne kıyafetlerini sosyal medya hesabından paylaşması nedeniyle kapatıldığını dile getirdi. Övüç, ayrıca; "Özüme dönüyorum, artık sahnede takım elbise giyeceğim" ifadesini kullandı.