Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
Ünlü fenomen Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla gözaltına alındı. Murat Övüç, bindiği uçakta başörtüsü takarak seyahat etmiş ve o anları takipçileriyle paylaşmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uçakta türban takıp seyahat eden ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü fenomen Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı.
MURAT ÖVÜÇ GÖZALTINA ALINDI
Ekol TV'nin haberine göre başlatılan soruşturma kapsamında, Murat Övüç dini değerleri aşağılama iddiasıyla gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
Fenomen Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde seyahat ettiği uçakta başörtüsü taktığı anları "İstanbul geliyore" notuyla paylaşmış, "Ne mi yapsam yakışır kız? Bak, buyur" ifadelerini kullanmıştı.