ERDEN TİMUR'A TEPKİ

Erden Timur'a da cevap veren Murat Sancak, "Oynadığın takım Adana Demirspor. Operasyonluk bir şey yok. İlk yarıda net pozisyonumuz var. Netice itibariyle Galatasaray iyi oynadı. Maçı Galatasaray hak etti ama biz de iyi oynadık" diye konuştu.