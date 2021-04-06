Murat Ülker, yiyecek ve içecek sektöründe lider olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

MURAT ÜLKER KİMDİR?

Murat Ülker (d. 21 Mart 1959, İstanbul),Türk sanayici ve iş adamı. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlamış ve Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

1982 yılında iş hayatına atılan Murat Ülker, yurt dışında AIB College of Business ve ZDS gibi okullarda eğitim gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Continental Baking şirketinde staj yaptı.

Yıldız Holding'te ilk görevine 1984 yılında Kontrol Koordinatörü olarak başladı. İlerleyen yıllarda İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından Genel Müdürlük görevlerini üstlendi.

2000 yılında Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanlığını üstlenen Ülker, 2008-2020 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmış, 2020 yılında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ablası Ahsen Ülker Özokur'un büyük oğlu Ali Ülker 'e devretmiştir.

Murat Ülker, Sabri Ülker'in 3 çocuğunun en küçüğüdür. Tıp doktoru Prof. Asaf Ataseven'in kızı Betül Ataseven ile evlidir. Yahya (d. 1993) ve ikiz Mustafa ile Fatih (d. 2000) adlı üç oğlu vardır. Yahya, Koç Üniversitesinde ekonomi-işletme tahsili yapmakta iken; Mustafa Özel Üsküdar Amerikan Lisesi'nde ve Fatih Özel Sev Amerikan Koleji'nde, eğitim görmektedir.

Ablası Ahsen, (d. 1950) Ülker yöneticisi Orhan Özokur ile evli olup; Ali, Ömer ve Ahmet adlı evlatlara sahiptir. Ağabeyi Ali, (d. 1954) henüz 9 yaşında geçirdiği bir ev kazasında ölmüştür.Ailenin tek erkek varisi olarak babasının yerine geçmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile liseden sınıf arkadaşıdır. Ayrıca yeğeni Ahmet Özokur ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kızı Sefure evlidir. Fakat 12 Mayıs 2015'te Ahmet Özokur ve Sefure Davutoğlu çifti tek celsede boşanmışlardır. Ahmet Özokur, 650 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin 49'uncu en zengin kişisidir.

Hobileri arasında ailesiyle seyahat etmek ve yelken olan Murat Ülker, sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanıyor. Ülker'in ayrıca hat sanatı ve modern resim de dahil olmak üzere geniş bir sanat koleksiyonu bulunuyor.

Spora, özellikle basketbola ilgi ve desteği ile tanınan Murat Ülker, 1993'te Ülkerspor Basketbol Kulübü'nün kurulmasında faal bir rol oynamıştır. Ülkerspor, 2006'da Fenerbahçe ile birleşinceye kadar pek çok genç yetenek yetiştirmiş; 4 şampiyonluk, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası, ayrıca Avrupa'da Şampiyon Kulüpler Kupası ve Koraç Kupasında çeyrek final gibi başarılara imza atmıştır.

Murat Ülker, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun isim haklarını 10 yıllığına devralarak Fenerbahçe'ye; basketbol takımının yanında futbol takımına da desteğini sürdürürken; Beşiktaş ve Galatasaray'dan desteğini çekmiştir.

Murat Ülker İngilizce ve Almanca bilmektedir.