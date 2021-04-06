Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Murat Ülker kimdir? Murat Ülker kaç yaşında?

Forbes tarafından açıklanan verilere göre; Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker 6.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin insanı oldu. Murat Ülker kimdir? Murat Ülker kaç yaşında? İşte Murat Ülker hakkında merak edilenler...

Murat Ülker kimdir? Murat Ülker kaç yaşında?

Murat Ülker, yiyecek ve içecek sektöründe lider olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

MURAT ÜLKER KİMDİR?

Murat Ülker (d. 21 Mart 1959, İstanbul),Türk sanayici ve iş adamı. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlamış ve Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

1982 yılında iş hayatına atılan Murat Ülker, yurt dışında AIB College of Business ve ZDS gibi okullarda eğitim gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Continental Baking şirketinde staj yaptı.

Yıldız Holding'te ilk görevine 1984 yılında Kontrol Koordinatörü olarak başladı. İlerleyen yıllarda İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından Genel Müdürlük görevlerini üstlendi.

2000 yılında Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanlığını üstlenen Ülker, 2008-2020 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmış, 2020 yılında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ablası Ahsen Ülker Özokur'un büyük oğlu Ali Ülker 'e devretmiştir.

Murat Ülker, Sabri Ülker'in 3 çocuğunun en küçüğüdür. Tıp doktoru Prof. Asaf Ataseven'in kızı Betül Ataseven ile evlidir. Yahya (d. 1993) ve ikiz Mustafa ile Fatih (d. 2000) adlı üç oğlu vardır. Yahya, Koç Üniversitesinde ekonomi-işletme tahsili yapmakta iken; Mustafa Özel Üsküdar Amerikan Lisesi'nde ve Fatih Özel Sev Amerikan Koleji'nde, eğitim görmektedir.

Ablası Ahsen, (d. 1950) Ülker yöneticisi Orhan Özokur ile evli olup; Ali, Ömer ve Ahmet adlı evlatlara sahiptir. Ağabeyi Ali, (d. 1954) henüz 9 yaşında geçirdiği bir ev kazasında ölmüştür.Ailenin tek erkek varisi olarak babasının yerine geçmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile liseden sınıf arkadaşıdır. Ayrıca yeğeni Ahmet Özokur ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kızı Sefure evlidir. Fakat 12 Mayıs 2015'te Ahmet Özokur ve Sefure Davutoğlu çifti tek celsede boşanmışlardır. Ahmet Özokur, 650 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin 49'uncu en zengin kişisidir.

Hobileri arasında ailesiyle seyahat etmek ve yelken olan Murat Ülker, sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanıyor. Ülker'in ayrıca hat sanatı ve modern resim de dahil olmak üzere geniş bir sanat koleksiyonu bulunuyor.

Spora, özellikle basketbola ilgi ve desteği ile tanınan Murat Ülker, 1993'te Ülkerspor Basketbol Kulübü'nün kurulmasında faal bir rol oynamıştır. Ülkerspor, 2006'da Fenerbahçe ile birleşinceye kadar pek çok genç yetenek yetiştirmiş; 4 şampiyonluk, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası, ayrıca Avrupa'da Şampiyon Kulüpler Kupası ve Koraç Kupasında çeyrek final gibi başarılara imza atmıştır.

Murat Ülker, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun isim haklarını 10 yıllığına devralarak Fenerbahçe'ye; basketbol takımının yanında futbol takımına da desteğini sürdürürken; Beşiktaş ve Galatasaray'dan desteğini çekmiştir.

Murat Ülker İngilizce ve Almanca bilmektedir.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında, nereli? Biyografisi... Canan Ergüder'in hastalığı nedir? Son durumu
BİYOGRAFİCanan Ergüder kimdir, hastalığı nedir?
Melike Zobu kimdir? Melike Zobu nereli ve kaç yaşında? Melike Zobu fimleri
BİYOGRAFİMelike Zobu kimdir?
Mehmet Öz kimdir? Mehmet Öz kaç yaşında?
BİYOGRAFİMehmet Öz kimdir?
Sefirin Kızı Kavruk kimdir, diziden ayrılıyor mu? Sefirin Kızı Kavruk ölüyor mu? Sefirin Kızı Kavruk'u kim oyn
BİYOGRAFİSefirin Kızı Kavruk kimdir?
Ata Demirer kaç yaşında? Ata Demirer kimdir, nerelidir?
BİYOGRAFİAta Demirer kimdir?
Başulu nasıl öldü? Başulu Hatun ne zaman, neden öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun'u kim oynuyor?
BİYOGRAFİBaşulu Hatun nasıl öldü?
Melik Tekiş nasıl öldü? Tekiş ne zaman, neden öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Melik Tekiş kimdir? Hakkında
BİYOGRAFİMelik Tekiş ne zaman, neden öldü?
Marko Joric kimdir? Marko Joric kaç yaşında?
BİYOGRAFİMarko Joric kimdir?
Berna Laçin kimdir, kaç yaşında? Berna Laçin nereli? Berna Laçin hakkında bilgiler! Biyografisi
BİYOGRAFİBerna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli?
Ata Demirer nereli, kimdir ve kaç yaşında? Ata Demirer eski eşi kimdir, kiminle evliydi?
BİYOGRAFİAta Demirer kimdir?