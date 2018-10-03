Murat Ünalmış kimdir?
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Murat Ünalmış kimdir? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Demir Yaman kimdir?

Murat Ünalmış, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman karakterini canlandırıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sevenleri oyuncuların hayat hikayelerini merak ediyorlar. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Murat Ünalmış kimdir, kaç yaşında?

03.10.2018 - 13:24 | Güncelleme:

ATV ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle birlikte seyircileriye buluşmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başarısıyla dikkat çeken oyuncu Murat Ünalmış'ın hayat hikayesini düzenledik. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncusu Murat Ünalmış kimdir, kaç yaşında ve nereli? 

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981' Kayseri de doğdu. Çocukluğu Kayseri'de geçen ve aslen de Kayserili olan Murat Ünalmış, ortaokul dönemi sonrasında İstanbul'a gelmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır. Ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ünalmış, üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitim sürecinin paralelinde; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası dizilerinde ve “Üç Kadın”, “Deli Duran”, “Sen Ne Dilersen” adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde geniş kitlelerce tanınmış ve aynı yönetmenin filmi olan New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır. Yer gök aşk dizisinde başrol oynamıştır. Aynı dizide başrolü paylaştığı Birce Akalay ile evlenmiştir.Evlilikleri 1,5 yıl sürmüştür. TRT 1'de yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında adlı dizide başrol oynamıştır.

MURAT ÜNALMIŞ'IN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDE Kİ ROLÜ

Büyük bir servetin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova'nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?

MURAT ÜNALMIŞ'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

 

  • Bir Zamanlar Çukurova - 2018- (Demir)
  • Deli Gönül - 2017 (Mehmet Kadir Ölçek)
  • Sevda Kuşun Kanadında - 2016 (Arif Ünlü)
  • Seddülbahir 32 Saat - 2016 (Mahmut Sabri)
  • İnadına Yaşamak - 2013 (Ali)
  • Babalar ve Evlatları - 2012
  • Yer Gök Aşk - 2010 (Yusuf Hancıoğlu)
  • Kasaba
  • Rüzgar
  • Sır Gibi
  • Şöhret
  • Üç Kadın
  • Deli Duran
  • Sınırlı Aşk
  • Kurşun Yarası - 2003
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