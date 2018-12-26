Murat Varol, Sezer Çakır ile birlikte görüntülendi

Bir süredir aşk yaşayan işadamı Murat Varol ile Sezer Çakır çifti, önceki akşam Nişantaşı’ndaydı. Emel Müftüoğlu’nunda olduğu masada arkadaşları sohbet eden ikili, uzun süre mekanda kaldı