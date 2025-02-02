Murat Yıldırım ile Iman Elbani Dubai'de

Murat Yıldırım, eşi Iman Elbani ile tatil yapmak için soluğu Birleşik Arap Emirlikleri arasında en kalabalık olan başkent Dubai'de aldı.

Eşi ile objektif karşısında poz veren ünlü oyuncu, o anları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Murat Yıldırım ile İman Elbani, arka planda dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burc Halife'nin de olduğu bir sokakta fotoğraf çektirdi.