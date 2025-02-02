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        Haberler Magazin Murat Yıldırım ile Iman Elbani Dubai'de - Magazin haberleri

        Murat Yıldırım ile Iman Elbani Dubai'de

        Murat Yıldırım, eşi Iman Elbani ile tatil yapmak için Dubai'ye gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 11:50 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:50
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        Aşk tatili
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        Murat Yıldırım, eşi Iman Elbani ile tatil yapmak için soluğu Birleşik Arap Emirlikleri arasında en kalabalık olan başkent Dubai'de aldı.

        Eşi ile objektif karşısında poz veren ünlü oyuncu, o anları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        Murat Yıldırım ile İman Elbani, arka planda dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burc Halife'nin de olduğu bir sokakta fotoğraf çektirdi.

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        #Murat Yıldırım
        #Iman Elbani
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