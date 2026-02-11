Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Muş-Bingöl karayolunda karda mahsur kalan 80 kişi kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Muş-Bingöl karayolunda karda mahsur kalan 80 kişi kurtarıldı

        Muş-Bingöl karayolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 40 araçtaki yaklaşık 80 kişi ekiplerce kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 02:13 Güncelleme: 11.02.2026 - 02:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karayolunda karda mahsur kalan 80 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş-Bingöl karayolunun 45. kilometresindeki Buğlan Geçidi'nde yoğun kar ve tipi nedeniyle 40 araçtaki yaklaşık 80 kişi mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Karayolları, Jandarma, Kızılay ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

        Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı bölgede yürüttükleri çalışmaların ardından yolu ulaşıma açarak mahsur kalan araçları kurtardı. Kızılay ekipleri yolda kalanlara kek, meyve suyu ikramında bulundu, AFAD görevlileri de bölgede hazır bekledi.

        AA'nın haberine göre; jandarma ekipleri yolun temizlenmesinin ardından araç geçişlerini kontrollü şekilde sağladı.

        REKLAM

        Yolda kalan TIR sürücüsü Arif Selvi, basın mensuplarına, Muş'tan Aydın'a gitmek için yola çıktığını söyledi.

        Muş-Bingöl Buğlan Geçidi'nde kardan dolayı mahsur kaldıklarını ifade eden Selvi, şöyle konuştu: "Dört saatten fazladır buradayız. Sağ olsun Kızılay ekipleri yardım etti. TIR'da 40 hayvan var. Bir an önce yerine yetiştirmeye çalışıyoruz. Kar yağışı çok fazla. Karayolları ekipleri yolu yeni temizledi. Yoğun kardan dolayı yine yol kapanıyor. Muş bölgesinde ciddi anlamda bir kar yağışı mevcut. Rabbim tüm şoför arkadaşlara kolaylık versin."

        TIR sürücüsü Muhammed Buğra Taltuk ise "Yaklaşık 4 saattir buradayız. Yoğun bir kar yağışı var. Yol temizleniyor ama yetersiz kalıyor, kar çok yoğun yağdığı için yol tekrar kapanıyor." dedi.

        Türk Kızılay Muş Afet Müdahale Merkezi Müdürü Baran Akar, yoğun kar nedeniyle Muş-Bingöl kara yolunun Buğlan Geçidi'nde yolda kalanlara destek olduklarını belirterek, "Son vatandaşımız evine ulaşıncaya, yağış azalıncaya kadar desteklerimize devam edeceğiz. Bu bölgede 40 araçtaki kişilere beslenme desteği verdik. Yoğun kar yağışı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arkadaşları ile gittiği restoranda öldürüldü; annesi, suçluların cezalandırılmasını istedi

        ADANA'da fabrika işçisi Halil İbrahim Meşe (18), iş çıkışı gittiği restoranda iddiaya göre arkadaşının oynadığı silahın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Tabanca ile oynadığını itiraf eden arkadaşı Selahattin Ç. (19) tutuklanırken, Meşe'nin annesi Gülfüz Bilgiç (41), olay yerinde oğlu ile birlikte...
        #muş
        #Bingöl
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Müstehcen tuzak!
        Müstehcen tuzak!
        Trump'tan İran açıklaması
        Trump'tan İran açıklaması
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan