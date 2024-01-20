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        Muş Barosu Çocuk Hakları Merkezi: İpte asılı bulunan 2 çocukta cinsel istismar, darp ve cebir izi bulunmadı

        MUŞ Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Varto ilçesinde metruk evde ipte asılı bulunan 8'inci sınıf öğrencileri P.A. (14) ve Z.T.'nin (14) bedeninde cinsel istismar, darp ve cebir izine rastlanılmadığını açıkladı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 18:29 Güncelleme: 20.01.2024 - 18:30
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        Muş Barosu Çocuk Hakları Merkezi: İpte asılı bulunan 2 çocukta cinsel istismar, darp ve cebir izi bulunmadı
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        MUŞ Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Varto ilçesinde metruk evde ipte asılı bulunan 8'inci sınıf öğrencileri P.A. (14) ve Z.T.'nin (14) bedeninde cinsel istismar, darp ve cebir izine rastlanılmadığını açıkladı. 

        Varto ilçesinde 18 Ocak günü meydana gelen olayda, Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri P.A. ve Z.T., akşam saatlerine kadar eve gitmeyince yakınları şüphelenip, aramaya başladı. P.A.'nın babası Cemal A., kendilerine ait müstakil ve metruk evde, kızı ve arkadaşını ipte asılı buldu. Cemal A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, P.A. ve Z.T.´nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından P.A. ve Z.T.'nin cansız bedeni, otopsi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından kızların cenazeleri, aileleri tarafından teslim alındı. P.A., Varto Cemevi´nde yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Z.T.'nin cenazesi ise Bingöl'ün Karlıova ilçesi Bağlıisa köyüne götürülerek toprağa verildi.

        ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ´NDEN AÇIKLAMA

        Çocukların ölümüyle ilgili Muş Barosu Çocuk Hakları Merkezi´nden yazılı açıklama yapıldı. Çocukların bedeninde cinsel istismar, darp ve cebir izlerinin bulunmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "18 Ocak 20024 tarihinde Muş ili Varto ilçesinde metruk bir evde iki kız çocuğunun iple asılmış halde bulundukları vakada; olay tarafımızca takip edilmiş, soruşturma dosyasında an itibariyle toplanan delil ve bulguların müteveffa çocukların bedeninde cinsel istismar, darp, cebir gibi izlerin bulunmadığını, olay yerinde bulunan bulgu ve delillerin şimdilik olayın ası suretiyle intihar olduğuna işaret ettiğini, toksikolojik (zehirlenme, uyuşturucu ve uyarıcı madde) incelemenin henüz sonuçlanmadığını kamuoyuyla paylaşma gereği doğmuştur. Bir kez daha yaşamını yitiren çocukların ailelerine başsağlığı diler, olayın takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla sunarız."

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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