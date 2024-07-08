Muş'taki selde ölen Nazar, son yolculuğuna uğurlandı

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Bahçe köyünde dün etkili olan sağanak, sele yol açtı. Köyde yaşayan Nazar Karataş, annesi ile sel sularına kapıldı. Anne köylüler tarafından son anda kurtarılırken, yaklaşık 600 metre sürüklenen genç kız hayatını kaybetti. Cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Nazar Karataş'ın köyde düzenlenen cenaze törenine, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı, kılındıktan sonra Karataş yakınlarının gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

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