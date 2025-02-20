Muş'ta okullar yarın da tatil

MUŞValiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da okulların il genelinde tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat 2025 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime bugün olduğu gibi yarın da 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personelin idari izinli sayılacağı, kreş ve anaokuluna devam eden çocukları bulunan kadın personelin de idari izin kapsamında değerlendirileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.