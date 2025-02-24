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        Başına buz kütlesi düşen ilkokul öğrencisi ağır yaralandı; o anlar kamerada

        MUŞ'ta bir ilkokul öğrencisi, teneffüs sırasında okul bahçesinde çatıdan başına buz kütlesi düşmesi sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 19:57 Güncelleme: 24.02.2025 - 20:00
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        Başına buz kütlesi düşen ilkokul öğrencisi ağır yaralandı; o anlar kamerada
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        MUŞ’ta bir ilkokul öğrencisi, teneffüs sırasında okul bahçesinde çatıdan başına buz kütlesi düşmesi sonucu ağır yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Muş Vali Adil Yazar İlkokulu’nda meydana geldi. Okulun 4’üncü sınıf öğrencisi Muhammed Emir Ekici’nin (9) başına, teneffüste arkadaşıyla birlikte bahçede oynarken 4 katlı okulun çatısından buz kütlesi düştü. Çevredeki öğretmenler ve okul görevlileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ekici’nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

        Okulun güvelik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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