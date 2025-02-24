Başına buz kütlesi düşen ilkokul öğrencisi ağır yaralandı; o anlar kamerada

Okulun güvelik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Muş Vali Adil Yazar İlkokulu’nda meydana geldi. Okulun 4’üncü sınıf öğrencisi Muhammed Emir Ekici’nin (9) başına, teneffüste arkadaşıyla birlikte bahçede oynarken 4 katlı okulun çatısından buz kütlesi düştü. Çevredeki öğretmenler ve okul görevlileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ekici’nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

MUŞ’ta bir ilkokul öğrencisi, teneffüs sırasında okul bahçesinde çatıdan başına buz kütlesi düşmesi sonucu ağır yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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