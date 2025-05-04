Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü

        İLKBAHARDA sadece nisan sonu ve mayıs ayının ilk haftalarında görülen laleler, Muş Ovası'nı kırmızıya boyadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 13:17 Güncelleme: 04.05.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İLKBAHARDA sadece nisan sonu ve mayıs ayının ilk haftalarında görülen laleler, Muş Ovası'nı kırmızıya boyadı.

        Tektonik özelliği, 80 kilometre uzunluk, 30 kilometre genişliğiyle bin 650 kilometrekare alana sahip olan Muş Ovası, en renkli günlerini yaşıyor. Türkiye'nin 3'üncü büyük ovası özelliğine sahip olan Muş Ovası’nda nisan sonu itibariyle kırmızı mızraksı yapıya sahip laleler açmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında 'Muş 1071' ismiyle tescillenen ve endemik bitki türleri arasında yer alan laleler, mayıs ayının ikinci haftasına kadar canlılığını koruyabiliyor. İlkbaharda yaklaşık 15-20 günlük bir zaman diliminde ovayı kırmızıya boyayan laleleri görmek isteyenler Muş Ovası'na akın ediyor. Ovada renkli görüntüler oluşturan laleleri görmeye gelenler, bol bol hatıra ve manzara fotoğrafı çekiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"

        Benzer Haberler

        Muş Ovası "Muş 1071" adıyla tescillenen lalelerin açmasıyla renklendi
        Muş Ovası "Muş 1071" adıyla tescillenen lalelerin açmasıyla renklendi
        Doğaseverler bir günde dört mevsimin yaşandığı Muş'un güzelliklerini adımlı...
        Doğaseverler bir günde dört mevsimin yaşandığı Muş'un güzelliklerini adımlı...
        Bulanık'ta "Zulmün Kıskacındaki Gazze" paneli yapıldı
        Bulanık'ta "Zulmün Kıskacındaki Gazze" paneli yapıldı
        Gece devriyesindeki polislerin yardımı hayatını kurtardı
        Gece devriyesindeki polislerin yardımı hayatını kurtardı
        Muş Valisi Çakır'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Muş'ta lise öğrencileri aşçılık eğitimi alıyor
        Muş'ta lise öğrencileri aşçılık eğitimi alıyor