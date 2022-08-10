Muş'ta "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi devam ediyor

MUŞ (AA) - Muş'un Hasköy ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında çocuklara yüzme eğitimi veriliyor.

Proje kapsamında açılan kurslara katılan çocuklar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bahçesine kurulan portatif havuzda yüzmeyi öğreniyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gazetecilere, Hasköy ilçesinde açılan kursa katılan 93 çocuğu, portatif yüzme havuzuyla buluşturduklarını söyledi.



Çocukların etkinlik sayesinde çok mutlu olduğunu belirten Taşdemir, şöyle konuştu:



"İnanıyorum ki bu sayı giderek artacak, Hasköy'den milli yüzücülerimiz çıkacak. Kentte bir yarı olimpik yüzme havuzu var ve 1200 gencimiz kurslara başvuru yaptı. Eğitimlerimiz devam ediyor. Bulanık ve Korkut ilçelerimizde 15 gün içinde havuzlarımız aktif hale gelecek. Havuzu olmayan ilçemiz, beldemiz kalmayacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımız çocuk ve gençleri nehir ve derelerden uzak tutmak. Yaz döneminde çocuklarımız derelerde, nehirlerde, hijyenik olmayan ortamlarda yüzüyorlar. Hem boğulma vakaları artıyor hem de çeşitli hastalıklar meydana geliyor. Burada hijyenik ortamlarda, antrenör ve cankurtaran gözetiminde gençlerimiz yüzmeyi öğreniyor."

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