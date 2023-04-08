Muş Belediyesi GES projesi yapımına başladı

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi yenilenebilir enerji üretimi kapsamında Güneş Enerji Santrali (GES) projesini uygulamaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir süre önce ihalesi yapılan GES projesine havaların ısınmasıyla start verildi.

Korkut ilçesinin Kümbet köyünde uygulanacak proje ile Muş Belediyesi'nin enerji üretimi konusunda önemli bir gelir kaynağı elde etmesi bekleniyor.



Proje uygulama alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, teknik ekipten projenin detayları hakkında bilgi aldı.

Projenin 123 bin metrekare alan üzerine uygulanacağını açıklayan Asya, şunları kaydetti:

"Enerji tasarrufu konusunda Muş Belediyesi olarak bir girişimde bulunduk. Kendi enerjisini üreten bir belediye olarak GES projemizi başlattık. Malum şu anki içme suyu temini hususunda ciddi bir elektrik tüketimimiz var. Sondajlardan elde ettiğimiz suyun evlere ulaştırılmasında enerji tüketimi hat safhada. 2 aylık okuma döneminde tahakkuk edilen su ile aylık elektrik faturaları neredeyse birbirine yakın durumda. Buna rağmen içme suyunun en ucuz fiyatlandırıldığı bir belediyeyiz. Dolayısıyla bu GES projemizle belediyemizin ve bağlı birimlerinin enerji tüketimini bu sayede karşılamayı arta kalan kısmının da belediyemize gelir olarak aktarılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Projenin tamamlanma süresi ağustos ancak yüklenici firma tarafından daha erken tamamlanacağı taahhüt edildi. Projemizin ilimizin ve halkımızın hayrına vesile olmasını diliyorum."





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