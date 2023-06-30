Muş Ovası'nda konaklayan leylekler yavrularını büyütüyor

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MUŞ (AA) - İlkbaharda Muş Ovası'na gelerek kurdukları yuvalarda konaklayan leylekler, kuluçka sürecinin ardından yumurtadan çıkan yavrularını yetiştirerek göç yolculuğuna hazırlıyor.

Her yıl binlerce kilometre yol katederek Türkiye'ye gelen leylekler, Muş’un korkut ve Hasköy İlçesindeki köylerdeki direk ve bacaların üzerindeki yuvalarında konaklıyor.



Yaz boyunca yumurtadan çıkan yavrularını besleyip büyüten leylekler, onları kışı geçirecekleri Afrika ülkelerine uzanacak göç yolculuğuna hazırlamaya çalışıyor.



Bövetli köyünde çiftçilik yapan İnan Subaşı, ot biçerken leyleklerin de yerdeki solucanları ve böcekleri toplayarak yavrularını beslediğini söyledi.

Baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin yumurtlama döneminin ardından sayılarının artmaya başladığını ifade eden Subaşı, "Biz otları biçince leylekler de yavrularına besin topluyor. Yavrularını böyle büyüterek sonbaharda göçe hazırlanıyorlar. Biz de leylekleri seviyoruz. İsteriz ki kimse onlara zarar vermesin, daim böyle Muş Ovası'na gelip gitsinler." diye konuştu.

Yavru leyleklerin yumurtadan çıktığını anlatan Orhan Subaşı ise "Biz ot biçerken, leylekler de traktörün arkasına takılarak yavrularını büyütmek içen yiyecek topluyor. Leylekleri sevdiğimiz için karışmıyoruz. Burada güvenle yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

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