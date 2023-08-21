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        Muş'ta bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 17:56
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        Muş'ta bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde, 2 aile arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, geçen hafta ilçeye bağlı Örenkent köyünde 2 aile arasında çıkan kavgada E.K'nin silahla vurulması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, olayın zanlılarından O.K, V.K ve B.K'nin, kullandıkları silahlarla yakalandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olaya karışan zanlılardan firari V.K'nin, JASAT dedektifleri tarafından yapılan sıkı takip ve araştırmalar sonucunda Malazgirt ilçesi Aynalıhoca köyünde olduğu tespit edilmiştir. Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordine kurularak şüpheli saklandığı evin deposunda yakalanmıştır. Öldürme olayı şüphelerinden V.K, O.K, V.K ve B.K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur."

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