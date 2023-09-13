Bulanık Müftüsü Gündüz, görevine başladı

Müftü Gündüz, Bulanık'ta görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ilçede kendisinden önce görevi yürüten müftülere teşekkür etti.

Gündüz, "Mukaddes davanın, ulvi gayenin neferleri olarak bu kutlu hizmet yarışında hep beraber bayrağı daha ileriye götürmenin mücadelesini vereceğiz. İyilik, güzellik ve hayırlı hizmetlerde bizi muvaffak kılmasını Rabbimizden niyaz ediyor, özelde güzel Bulanık'a, genelde ise milletimize ve Alem-i İslam'a Hak yolda terakki ve esenlikler diliyorum." dedi.