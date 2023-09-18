VEDAŞ Muş'ta kırsal bölgelere yatırımlarını sürdürüyor

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, kentteki kırsal bölgelere yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

VEDAŞ İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlük, Varto ilçesine bağlı Armutkaşı, Leylek, Taşçı, Seki, Karaç, Çaylar, Tuzlu, Küçüktepe ve Yeşildal köylerinin enerji şebekesini yenileyerek 17 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

İl Müdürü Suat Coşar, kırsal bölgelerin elektrik şebekesini yenileme ve güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini, 2023 yatırım programları kapsamında köylerin enerji altyapısını güçlendirdiklerini belirtti.

Ekiplerin Varto ilçesine bağlı köylerde çalışma yaptığını ifade eden Coşar, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız kapsamında eski ve ekonomik ömrünü yitirmiş tüm şebeke unsurlarını yeniliyoruz. Ağaç direkli eski hatların yerine beton ve demir direkli yeni şebekeler inşa ediyoruz. Bu şebekelerimizde izolasyonlu kapalı iletkenler kullanıyoruz. Yine bu noktalarda yeni armatür montajlarıyla köy yollarımızı ışıl ışıl hale getiriyoruz. Muhtarlarımızla koordineli şekilde yaptığımız bu çalışmalarla halkımızdan da çok olumlu geri dönüşler oluyor. VEDAŞ ailesi olarak tüketicilerimize sunduğumuz hizmeti sürekli iyileştirmek için yatırım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."