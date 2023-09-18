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        Aç kalan tilkinin kampçıların tuttuğu balıklarla beslenmesi görüntülendi

        Muş'un Varto ilçesindeki Hamurpet Gölü yakınında aç kalan tilkinin, kamp kuran doğaseverlerin tuttuğu balıklarla beslendiği anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:50 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:05
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        Aç kalan tilkinin kampçıların tuttuğu balıklarla beslenmesi görüntülendi
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        Muş'un Varto ilçesindeki Hamurpet Gölü yakınında aç kalan tilkinin, kamp kuran doğaseverlerin tuttuğu balıklarla beslendiği anlar kameraya yansıdı.

        Bir grup doğasever, doğal güzelliğiyle öne çıkan 2 bin 149 rakımlı gölün kenarına kamp kurdu.

        Gece saatlerinde çadırların bulunduğu noktaya yaklaşan bir tilki, gruptakilerin tuttuğu balıkları yedi.

        Bir süre çadırların yanında kaldıktan sonra bölgeden uzaklaşan tilkinin balıkları yediği anlar, kampçıların kamerasına yansıdı.

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