Aç kalan tilkinin kampçıların tuttuğu balıklarla beslenmesi görüntülendi
Muş'un Varto ilçesindeki Hamurpet Gölü yakınında aç kalan tilkinin, kamp kuran doğaseverlerin tuttuğu balıklarla beslendiği anlar kameraya yansıdı.
Muş'un Varto ilçesindeki Hamurpet Gölü yakınında aç kalan tilkinin, kamp kuran doğaseverlerin tuttuğu balıklarla beslendiği anlar kameraya yansıdı.
Bir grup doğasever, doğal güzelliğiyle öne çıkan 2 bin 149 rakımlı gölün kenarına kamp kurdu.
Gece saatlerinde çadırların bulunduğu noktaya yaklaşan bir tilki, gruptakilerin tuttuğu balıkları yedi.
Bir süre çadırların yanında kaldıktan sonra bölgeden uzaklaşan tilkinin balıkları yediği anlar, kampçıların kamerasına yansıdı.