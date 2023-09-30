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        Muş'ta yurtlar öğrenciler için hazırlandı

        Muş'ta üniversite öğrencilerinin kullanacağı yurtlarda hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 19:04 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:04
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        Muş'ta yurtlar öğrenciler için hazırlandı
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        Muş'ta üniversite öğrencilerinin kullanacağı yurtlarda hazırlıklar tamamlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurtların 4 bin 500 kişilik olduğunu ve öğrencilerin sıkıntı yaşamayacağını söyledi.

        Kente gelecek olan üniversite öğrencilerinin yurtlarının hazır olduğunu belirten Taşdemir, "Yurtlarımız depremzede vatandaşlarımıza ev oldu. Uzun süre burada misafir ettikten sonra yaz döneminde bütün yurtları bakım ve onarımdan geçirerek hazır hale getirdik. Öğrencilerin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamak ve en iyi şekilde konaklamalarını sağlamak için bütün detayları düşünüp hayata geçirdik." dedi.

        Odaların 3 ve 4 kişilik olarak tasarlandığını anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimize günlük 120 lira beslenme yardımı yapılacak. Malazgirt dahil 2 kız ve 2 erkek olmak üzere 4 yurdumuz bulunmakta. Yurtlarımızda kalacak olan öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli şekilde eğitim görmeleri için her türlü sosyal ve kültürel etkinlikleri düşünmekteyiz. İlimizi tercih eden hiçbir gencimizi dışarda bırakmadık. Kurum olarak öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz. "

        Öğrencilerden Birgül Orbay ise "Yurtlarda sosyalleşebileceğimiz ortamlar hazırlanmış. Kitap okumak ve ders çalışmak için kafeler yapılmış." dedi.

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