Vali Çakır ve Belediye Başkanı Asya'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı Muş Valisi Avni Çakır ve Belediye Başkanı Feyat Asya, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Valisi Avni Çakır ve Belediye Başkanı Feyat Asya, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, camilerin dini ve milli değerlerin, vatan ve aile sevgisinin, birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği, paylaşma ve dayanışmanın öğretildiği kutsal mekanlar olduğunu belirtti.

İslam medeniyetinin cami merkezli bir medeniyet olduğunu kaydeden Çakır, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Allah'ın evi olarak kabul edilen bu kutsal mekanlarda hizmet veren din görevlilerimiz aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlayışıyla dini konularda halkı aydınlatırken, sosyal sorunlara da çözüm arayan ulvi bir vazifeyi yerine getirerek toplum hayatında önemli bir görev üstlenmektedirler. Bu vesileyle, 1-7 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın ilimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederken ifa ettikleri görev itibariyle toplumumuzun manevi mimarları olan bütün din görevlilerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Belediye Başkanı Feyat Asya da camilerin sevgi ve samimiyet duygularının, birlik ve beraberlik bağlarının kuvvetlendiği mekanlar olduğunu ifade etti.

Din görevlilerin de ülkenin dört bir köşesinde fedakarca hizmet vererek uzlaştırıcı ve bütünleştirici görev anlayışıyla dini konularda halkı aydınlatırken aynı zamanda sosyal sorunlara da çözüm arayan ulvi bir vazifeyi yerine getirdiklerini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Din adamlarımız, toplumu doğru yola yönlendiren büyüklerimizdir. Toplumumuzun ahlaki ve manevi değerlerinin yeşermesinde ve güçlenmesinde en büyük etken, kıymetli din görevlilerimizdir. Tevhidin sembolü camilerimizde din hizmetlerinin en güzel şekilde ifa edilmesi için çaba sarf eden, topluma rehberlik ve önderlik eden, ilmi, irfanı ve yaşantısıyla örnek olan, mihrabın, minberin ve kürsünün hakkını veren tüm din görevlilerimizin 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum."