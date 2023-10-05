Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık MYO Müdürü Yuca, Bilicanspor Kulübü'nü ziyaret etti

        Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İrşad Sami Yuca, Bulanık Bilicanspor Kulübü yöneticilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 19:35 Güncelleme: 05.10.2023 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık MYO Müdürü Yuca, Bilicanspor Kulübü'nü ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İrşad Sami Yuca, Bulanık Bilicanspor Kulübü yöneticilerini ziyaret etti.

        Yuca, ziyaretinde, Kulüp Başkanı Veysi Yılmaz ve yöneticilerden faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Bulanık'ta kurumlarla ilişkilerinin karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde devam ettiğini ifade eden Yuca, şöyle konuştu:

        "Şehrimizi ve üniversitemizi diğer kurumlarla işbirliği yaparak daha ileriye taşımaya gayret etmekteyiz. Bu anlamda Bulanık'taki kurumları ve dernekleri ziyaret ediyoruz. Bulanık'ın ve hepimizin ortak paydası olan Bilicanspor'un başarısı için elimizden geleni yapmaya hazırız. Şimdiden takımımıza başarılar dileriz."

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, Yuca'ya teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Büyük fedakarlık! Annesi denize girebilsin diye böbreğini verdi
        Büyük fedakarlık! Annesi denize girebilsin diye böbreğini verdi
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Kredili yatırım yapılır mı?
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Kenya'da belirlenemeyen hastalık nedeniyle yaklaşık 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Kenya'da belirlenemeyen hastalık nedeniyle yaklaşık 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Dört öğretmenin ölümünde kim kusurlu?
        Dört öğretmenin ölümünde kim kusurlu?
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."

        Benzer Haberler

        Muş'ta sağanak nedeniyle derede biriken taşlar temizleniyor
        Muş'ta sağanak nedeniyle derede biriken taşlar temizleniyor
        AK Parti Muş İl Başkanı Emre'den partisinin olağanüstü kongresi öncesi açık...
        AK Parti Muş İl Başkanı Emre'den partisinin olağanüstü kongresi öncesi açık...
        Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı
        Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürd...
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürd...
        Malazgirt Savaşı alanının tespiti için yapılan kazılarda yaklaşık 700 metal...
        Malazgirt Savaşı alanının tespiti için yapılan kazılarda yaklaşık 700 metal...
        Malazgirt'te pancar üreticilerinin sorunları görüşüldü
        Malazgirt'te pancar üreticilerinin sorunları görüşüldü