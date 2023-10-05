Bulanık MYO Müdürü Yuca, Bilicanspor Kulübü'nü ziyaret etti Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İrşad Sami Yuca, Bulanık Bilicanspor Kulübü yöneticilerini ziyaret etti.

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İrşad Sami Yuca, Bulanık Bilicanspor Kulübü yöneticilerini ziyaret etti.

Yuca, ziyaretinde, Kulüp Başkanı Veysi Yılmaz ve yöneticilerden faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bulanık'ta kurumlarla ilişkilerinin karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde devam ettiğini ifade eden Yuca, şöyle konuştu:

"Şehrimizi ve üniversitemizi diğer kurumlarla işbirliği yaparak daha ileriye taşımaya gayret etmekteyiz. Bu anlamda Bulanık'taki kurumları ve dernekleri ziyaret ediyoruz. Bulanık'ın ve hepimizin ortak paydası olan Bilicanspor'un başarısı için elimizden geleni yapmaya hazırız. Şimdiden takımımıza başarılar dileriz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, Yuca'ya teşekkür etti.