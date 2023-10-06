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        Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit olduğu terör saldırısı davasına devam edildi

        Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 2015'te şehit edildiği terör saldırısına ilişkin, aralarında olayın faili "Zerdeşt" kod adlı terörist Savaş Çelik'in de bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 18:47 Güncelleme: 06.10.2023 - 18:47
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        Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit olduğu terör saldırısı davasına devam edildi
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        Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 2015'te şehit edildiği terör saldırısına ilişkin, aralarında olayın faili "Zerdeşt" kod adlı terörist Savaş Çelik'in de bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, MİT'in yurt dışında düzenlediği operasyonda yakalanan terörist Savaş Çelik tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

        Avukatların da salonda hazır bulunduğu duruşmaya tutuksuz yargılanan diğer sanıklar katılmadı.

        Duruşmada savunma yapan Çelik suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

        Avukatların da savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Aralık'a erteledi.

        Muş'un Malazgirt ilçesinde 2015'te İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla ilgili 12 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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