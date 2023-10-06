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        Muş'ta gümrük kaçağı 847 bin 560 makaron ele geçirildi

        Muş'ta bir iş yerinin deposunda gümrük kaçağı 847 bin 560 makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 22:45 Güncelleme: 06.10.2023 - 22:50
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        Muş'ta gümrük kaçağı 847 bin 560 makaron ele geçirildi
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        Muş'ta bir iş yerinin deposunda gümrük kaçağı 847 bin 560 makaron ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.

        Bu kapsamda, bir iş yerine ait depoda yapılan aramada, gümrük kaçağı 7 bin 560 doldurulmuş, 840 bin de boş makaron ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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