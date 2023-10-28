Bulanık'ta öğrencilere kitap dağıtıldı
Muş'un Bulanık ilçesinde bin öğrenciye kitap dağıtıldı.
Muş'un Bulanık ilçesinde bin öğrenciye kitap dağıtıldı.
Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında başlatılan "1000 kitap 1000 öğrenci" projesi tamamlandı.
Proje kapsamında bin öğrenciye kitap dağıtıldı, köy kütüphanelerine kitap bırakıldı.
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yıldırım Çelik, projeyle okullarda öğrencilerin mutluluk yaşadığını söyledi.
Geleceğin teminatı çocukların yüzlerindeki mutluluğun ve okuma aşkının, isabetli bir proje başlattıklarının göstergesi olduğunu belirten Çelik, projeye destek verenlere teşekkür etti.