Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta Filistinlilere destek amacıyla aşure programı düzenlendi

        Muş'ta İyilik-Der tarafından Filistinlilere destek amacıyla aşure programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 19:26 Güncelleme: 04.11.2023 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta Filistinlilere destek amacıyla aşure programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta İyilik-Der tarafından Filistinlilere destek amacıyla aşure programı düzenlendi.

        Atatürk Çocuk Parkı önünde gerçekleştirilen programda elde edilen gelirin Filistinlilere gönderileceği bildirildi.

        İyilik Der Temsilcisi Gökhan Özbek, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla bir katliamın yapıldığını söyledi.

        Dünyanın bu katliamı izlediğini belirten Özbek, "Muş'taki dernek üyelerimiz ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla Filistin'deki kardeşlerimize destek olmak ve yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Kalbimizin birlikte attığını ve daima onları desteklediğimizi göstermek adına bu gün aşure etkinliğini gerçekleştirdik." diye konuştu.

        Etkinliğe katılan Mehmet Demir ise "İsrail'i lanetliyoruz. Elimizden dua etmek ve Filistinlilere destek olmaktan başka bir şey gelmiyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        İlk yarıda tek gol var!
        İlk yarıda tek gol var!
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Hamas: Katliamlardan Biden ve yönetimi sorumludur
        Hamas: Katliamlardan Biden ve yönetimi sorumludur
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Golden önce penaltı var mı?
        Golden önce penaltı var mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta gençler sabah namazında buluştu
        Bulanık'ta gençler sabah namazında buluştu
        Muş'ta markete molotofkokteyli attığı tespit edilen şüpheli yakalandı
        Muş'ta markete molotofkokteyli attığı tespit edilen şüpheli yakalandı
        Muş'ta kız çocukları gönüllü öğretmenler sayesinde yeniden okullu oluyor
        Muş'ta kız çocukları gönüllü öğretmenler sayesinde yeniden okullu oluyor
        Muş'ta 800 paket gümrük kaçağı sigara ele getirildi
        Muş'ta 800 paket gümrük kaçağı sigara ele getirildi
        Muş'ta havalimanında tarihi eserle yakalanan kişi gözaltına alındı
        Muş'ta havalimanında tarihi eserle yakalanan kişi gözaltına alındı
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürdü
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürdü