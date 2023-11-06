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        Muş Belediyesinde kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

        Muş Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:39 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:32
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        Muş Belediyesinde kasım ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Muş Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Asya, ekim ayında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Planlanan işlerin ötesinde bir gayret gösterdiklerini belirten Asya, "İtfaiye binamızı planladığımız gibi kısa sürede hizmete sunacağız. Şu anda tefrişat çalışmaları devam ediyor. GES projesinde çalışmalar sürüyor." dedi.

        Asfalt çalışmalarının, içme suyu arıtma, atık su arıtma tesislerinde çalışmaların devam ettiğini aktaran Asya, şunları kaydetti:

        "Gençlerimizin, çocuklarımızın, kadın kardeşlerimizin ve engelli bireylerimizin istifade ettiği mekanlarımızın çok kıymetli yerler olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu minval üzerine 5 yıllık stratejik planlarımızın tamamını yapmış ve üstüne birçok hizmeti de hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

        Ardından meclise katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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