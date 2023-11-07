Havanın soğumasıyla göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor

İlkbaharda küçükbaşlarını Erzurum'un Karayazı ilçesindeki yaylalara götüren Batmanlı göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu devam ediyor.

Yaz boyunca Karayazı'nın serin yaylalarında konaklayan göçerler, günlerce süren yolculuğun ardından ulaştıkları Muş'un Şenyayla bölgesinde mola verdi.

Göçerlerden Kemal Bahlen, mayısta geldikleri Karayazı bölgesinde 5 ay konakladıktan sonra kışı geçirmek için tekrar Batman'a döndüklerini söyledi.

Uzun süren yolculuk sonunda Muş'un Şenyayla bölgesine ulaştıklarını anlatan Bahlen, "Burada bir süre mola verdikten sonra Sason'a doğru yola çıkacağız. Batman ve Mardin sınırına gideceğiz. Koyunlarımız gebe olduğu için kamyonlarla göndermedik. Kısa süre sonra doğum yapacaklar." dedi.

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde devam ettiği için yayladan geç döndüklerini belirten Bahlen, "1050 küçükbaş hayvanımız var. Gece konaklıyoruz, gündüz de hayvanları otlatarak yola devam ediyoruz. Günde 10-15 kilometre yol katediyoruz. Her tarafta huzur var. Hiçbir korkumuz yok. En ufak sıkıntı yaşadığımızda devletimiz yardımımıza koşuyor. Daha 25 günlük yolumuz var." diye konuştu.