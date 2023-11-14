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        Bulanık'ta 95 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi

        Muş'un Bulanık Belediyesince ilçede başlatılan yol yapım çalışmaları kapsamında 95 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:31 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:31
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        Bulanık'ta 95 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi
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        Muş'un Bulanık Belediyesince ilçede başlatılan yol yapım çalışmaları kapsamında 95 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi.

        Bulanık Belediyesi, ilçenin daha modern ve yaşanılabilir hale getirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, belediye tarafından ihalesi yapılan ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan yol yapım çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklara 95 bin metrekare kilitli parke taşı döşendiğini söyledi.

        İnönü, Zafer, Mescitlik Göllüova, Yenimahalle ve Şehitlik mahallerinde yürütülen çalışmalar kapsamında doğalgaz hattının çekildiği bölgelere öncelik tanındığını belirten Ocak, şöyle konuştu:

        "Kısa zamanda kilometrelerce yol kilitli parke taşı ile kaplanacak. Soğuk havaya rağmen devam eden çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak. Toplumun yoğun olarak kullandığı bölgeler başta olmak üzere çalışmalar, kenar mahallelere doğru yayılarak devam ediyor. Şu anda Şehitlik Mahallesi'ne giden yollarda kilitli parke taşı çalışmaları tamamlandı. Hava koşulları elverişli olduğu müddetçe parke taşı döşeme çalışmalarımız devam edecek."

        İlçede yeni projelerin hayata geçirildiğini anlatan Ocak, herkese eşit hizmet götürmeye çalıştıklarını belirterek, Bulanık'ı hak ettiği yere getirmek için çaba gösterdiklerini kaydetti.

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