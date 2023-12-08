Muş'ta "Bursa-Muş Kardeşliği Gençlik ve Eğitim Merkezi" açıldı Muş Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Muş'ta inşa edilen "Bursa-Muş Kardeşliği Gençlik ve Eğitim Merkezi" törenle hizmete açıldı.

Muş Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Muş'ta inşa edilen "Bursa-Muş Kardeşliği Gençlik ve Eğitim Merkezi" törenle hizmete açıldı.

Sunay Mahallesi'nde yapılan merkezin açılış töreninde, Muş Belediyesinin 10 yılda yaptığı hizmetlerin yer aldığı video izletildi.

Muş Valisi Avni Çakır, konuşmasında, kentte göreve başladığı 3,5 aylık sürede çok güzel bir gönül birlikteliğinin oluştuğunu söyledi.

Gelecek güzel günlerin bu birlik ve beraberlik üzerine inşa edileceğine inandığını belirten Çakır şöyle devam etti:

"Burada sadece bir binanın açılışını yapmıyoruz. Bu bina, fiziki anlamının çok daha ötesinde anlam taşıyor. Bir taraftan herkesin ismini duyduğu, sanki kendi şehri gibi, ağabeyi ve kardeşi gibi hissettiği, gönüllerin tahtında olan Bursa. Bir taraftan da Sultan Alparslan'ın bizlere kapılarını açtığı Doğu Anadolu'nun en kadim şehri Muş. İki şehir de abi kardeş olarak birbirine çok yakışıyor. Bu bina anlamının çok ötesinde. Çünkü biz 85 milyon, 81 vilayet, bir ve beraberiz. Bu güzel anlamlı eserde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

- "Değişen ve büyüyen bir Türkiye var"

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise keyifli bir gün yaşadıklarını dile getirerek "Hizmetlerle her taraf güzelleşiyor. 2002'de Muş'ta 54 doktor varken şimdi 500'ün üzerinde doktor görev yapıyor. O zaman 4 ambulans vardı, şimdi yaklaşık 70 ambulansımız var. Sınıflardaki öğrenci sayımız 60'tan 18'e düştü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılıyor. Tüm olumsuzluklara rağmen değişen ve büyüyen bir Türkiye var. 3 yılda toplamda 1500 kilometre köy yolu yaptık." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da "Türkiye'yi hazmedemeyen dünya ile karşı karşıyayız. Filistin'de meseleyi görüyorsunuz. Bütün dünya sus pus. Hiç kimsenin umurunda değil. Ölen hep çocuk, kadın ve sivil. Bir tane de askerin öldüğünü duymuyoruz. Çünkü onların askerleri yok. Topları, tüfekleri yok, uçakları yok. Fakat ABD diye bildiğimiz zalim bir devlet bütün gücünü getirmiş, oradaki sivillerin ölümüne adamış." şeklinde konuştu.

- "Muş'umuza hayırlı olsun"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'ta bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kentte çok büyük bir ilgi gördüklerini dile getiren Aktaş, "4 ay sonra nasip olursa belediye başkanlığında 20 yılı tamamlayacağım. Mevcut hizmet eden belediye başkanları içinde eskilerden biriyim. Birçok mutluluk ve güzellik yaşadık. Bu güzel mekanın gençlerimize, Muş'umuza ve Muş'un geleceğine hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da hayırlı bir günde açılış yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"Bir çok partide kardeş belediye uygulaması var ama hiçbirinde AK Parti'deki gibi bir uygulama yoktur" diyen Asya şunları kaydetti:

"AK Parti belediyeciliğinden önce sadece çöpler alınıyorsa, su akıyorsa, kısmen de yol yapılıyorsa belediyecilik yapılıyor diye anlaşılıyordu. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı süreçle AK Parti Belediyeciliğini, şehrin ihyası, inşasını hedef alan, yaşamın her alanında müdahil olan belediyecilik anlayışını geliştirdi. Cumhurbaşkanımızın şehrimize gösterdiği özel itinayla kendi bütçemizin çok fazlasıyla yatırım yapma imkanı bulduk. Bursa-Muş Kardeşliği Gençlik ve Eğitim Merkezi bizim için çok önemlidir."

Eski Muş Belediye Başkanı Necmettin Dede'nin de konuştuğu programa Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım, kurum amirleri ve halk katıldı.