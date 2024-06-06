Malazgirt Devlet Hastanesi'ne 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atandı

Malazgirt Devlet Hastanesi'ne atanan 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı görevine başladı.

Malazgirt Devlet Hastane Müdürü Sırrı Şahin, hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanının bulunmaması nedeniyle hastaların sıkıntı yaşadığını söyledi.

Yapılan adamalarla bu sıkıntının giderildiğini belirten Şahin, ilçede sağlık hizmetlerinin kalitesinin artması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Yeni atanan kadın hastalıkları ve doğum uzmanları Dr. Özge Demircioğlu ve Eren Kaya'nın göreve başladığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu: