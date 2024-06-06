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        Malazgirt Devlet Hastanesi'ne 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atandı

        Malazgirt Devlet Hastanesi'ne atanan 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 14:22 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:22
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        Malazgirt Devlet Hastanesi'ne 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atandı
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        Malazgirt Devlet Hastanesi'ne atanan 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı görevine başladı.

        Malazgirt Devlet Hastane Müdürü Sırrı Şahin, hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanının bulunmaması nedeniyle hastaların sıkıntı yaşadığını söyledi.

        Yapılan adamalarla bu sıkıntının giderildiğini belirten Şahin, ilçede sağlık hizmetlerinin kalitesinin artması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

        Yeni atanan kadın hastalıkları ve doğum uzmanları Dr. Özge Demircioğlu ve Eren Kaya'nın göreve başladığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

        "Son atamalarla doktor sıkıntıımız azaldı. Kamu Hastaneler Birliği'ne ilettiğimiz talepler doğrultusunda atanan doktorlarla eksikliklerimizi büyük ölçüde giderdik. Malazgirt halkı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı konusunda sıkıntı yaşıyordu. Doktorlarımızın hizmet vermeye başlamasıya bu sıkıntımız sona erdi. Malazgirt halkı artık başka il ve ilçelere çok büyük sıkıntıları olmadıkça gitmeyecek ve burada tüm tedavileri olabilecekler. Doktorlarımızın atanması hastanemizde sağlık hizmetlerinin kalitesini önemli ölçüde artırdı."

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