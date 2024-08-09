Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta baraj gölünde boğulan 5 kişi toprağa verildi

        Muş'ta serinlemek için girdikleri Alparslan 1 Baraj Gölü'nde cansız bedenleri çıkarılan 2'si çocuk 5 kişi, yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 15:48 Güncelleme: 09.08.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta baraj gölünde boğulan 5 kişi toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta serinlemek için girdikleri Alparslan 1 Baraj Gölü'nde cansız bedenleri çıkarılan 2'si çocuk 5 kişi, yan yana toprağa verildi.

        Bostankent köyünde serinlemek için girdikleri Alparslan 1 Baraj Gölü'nde boğulan Yasin (18), Edanur (20), Fatma ve Rabia Karakay (13) ile Eylül Tekin'in (15) cenazelerinin otopsi işlemleri tamamlandı.

        Yakınları tarafından Muş Devlet Hastanesinden alınan cenazeler, Bostankent köyü mezarlığında yan yana defnedildi.

        Rabia, Yasin ve Edanur Karakay'ın kardeş olduğu, bir yıl önce evlenen Fatma Karakay'ın ise 8 aylık hamile olduğu belirtildi.

        Köy muhtarı Ali Rıza Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde yas hakim olduğunu söyledi.

        Olay anını anlatan Tekin, "Rabia Karakay, suya girdikten sonra diğerleri peş peşe onu kurtarmak içi suya atlıyor. Kısa süre sonra cansız bedenlerine ulaştık. Cenazelerimizi köyün mezarlığında defnettik. Edanur Karakay nişanlıydı. Gelinimiz olan Fatma Karakay, 8 aylık hamileydi. Acımız büyük." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde 'yasak aşk' detayı!
        Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde 'yasak aşk' detayı!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta arkeologlar tarihi mekanlarda inceleme yaptı
        Bulanık'ta arkeologlar tarihi mekanlarda inceleme yaptı
        Muş'ta antrenör çift, geleceğin karate şampiyonlarını yetiştiriyor
        Muş'ta antrenör çift, geleceğin karate şampiyonlarını yetiştiriyor
        Malazgirt'te arkeologlar bir araya geldi
        Malazgirt'te arkeologlar bir araya geldi
        Muş'ta baraj gölüne giren Rabia ve onu kurtarmaya çalışan 4 kişi boğuldu (2...
        Muş'ta baraj gölüne giren Rabia ve onu kurtarmaya çalışan 4 kişi boğuldu (2...
        Muş'ta baraj gölüne giren Rabia ve onu kurtarmaya çalışan 3 kişi boğuldu, 1...
        Muş'ta baraj gölüne giren Rabia ve onu kurtarmaya çalışan 3 kişi boğuldu, 1...
        Muş'ta yüksek rekolte çiftçileri sevindirdi
        Muş'ta yüksek rekolte çiftçileri sevindirdi