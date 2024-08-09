Muş'ta baraj gölünde boğulan 5 kişi toprağa verildi

Muş'ta serinlemek için girdikleri Alparslan 1 Baraj Gölü'nde cansız bedenleri çıkarılan 2'si çocuk 5 kişi, yan yana toprağa verildi.

Bostankent köyünde serinlemek için girdikleri Alparslan 1 Baraj Gölü'nde boğulan Yasin (18), Edanur (20), Fatma ve Rabia Karakay (13) ile Eylül Tekin'in (15) cenazelerinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından Muş Devlet Hastanesinden alınan cenazeler, Bostankent köyü mezarlığında yan yana defnedildi.

Rabia, Yasin ve Edanur Karakay'ın kardeş olduğu, bir yıl önce evlenen Fatma Karakay'ın ise 8 aylık hamile olduğu belirtildi.