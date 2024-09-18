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        Bulanık'ta yangın ve deprem tatbikatı yapıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde hastanede yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:46 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:46
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        Bulanık'ta yangın ve deprem tatbikatı yapıldı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde hastanede yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

        Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, hastalar tahliye edildi.

        Hastanenin Mali Hizmetler Müdürü İsmet Özsubaşı, gazetecilere, tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

        Özsubaşı, "Gerekli eğitimlerin ve tatbikatların yapılması zorunlu olduğu için hastanemizce tatbikat yaptık. Tatbikatta itfaiye, arama kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin hazırlıkları tespit edildi. Olabilecek bir yangında eksikleri görmek açısından önemli bir tatbikattı. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

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