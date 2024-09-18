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        Malazgirt'te şeker pancarı alım kampanyası başladı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde şeker pancarı alım kampanyası törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 16:47 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:53
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        Malazgirt'te şeker pancarı alım kampanyası başladı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde şeker pancarı alım kampanyası törenle başladı.

        Pancar alım tesislerinde düzenlenen törende konuşan Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, Malazgirt'in sadece tarihiyle değil tarımsal üretimiyle de öne çıktığını söyledi.

        Bu yıl 134 bin ton şeker pancarı alımı hedeflediklerini belirten Erdoğan, ilçenin şeker pancarı üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

        Şeker-İş Sendikası Ağrı Başkanı Agit Arslan ise bu yıl 22 bin dekar alanda, 623 çiftçiden pancar alacaklarını aktardı.

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