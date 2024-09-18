Malazgirt'te şeker pancarı alım kampanyası başladı
Muş'un Malazgirt ilçesinde şeker pancarı alım kampanyası törenle başladı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde şeker pancarı alım kampanyası törenle başladı.
Pancar alım tesislerinde düzenlenen törende konuşan Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, Malazgirt'in sadece tarihiyle değil tarımsal üretimiyle de öne çıktığını söyledi.
Bu yıl 134 bin ton şeker pancarı alımı hedeflediklerini belirten Erdoğan, ilçenin şeker pancarı üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.
Şeker-İş Sendikası Ağrı Başkanı Agit Arslan ise bu yıl 22 bin dekar alanda, 623 çiftçiden pancar alacaklarını aktardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.