Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay'ın naaşı Muş'a getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın naaşı, memleketi Muş'a getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın naaşı, memleketi Muş'a getirildi.
Şehit Abakay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla Muş Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi.
Tören mangası tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına taşınan şehidin naaşı, önce Sungu beldesindeki babaevine, daha sonra Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Şehit Abakay'ın naaşı, yarın öğle namazının ardından belde mezarlığında toprağa verilecek.
Törene Vali Avni Çakır, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, kurum amirleri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.
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