Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay'ın naaşı Muş'a getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın naaşı, memleketi Muş'a getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 23:31 Güncelleme: 22.09.2024 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay'ın naaşı Muş'a getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın naaşı, memleketi Muş'a getirildi.

        Şehit Abakay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla Muş Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi.

        Tören mangası tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına taşınan şehidin naaşı, önce Sungu beldesindeki babaevine, daha sonra Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Şehit Abakay'ın naaşı, yarın öğle namazının ardından belde mezarlığında toprağa verilecek.

        Törene Vali Avni Çakır, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, kurum amirleri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki çocuğunu kurtarırken yaşamını yitirdi
        İki çocuğunu kurtarırken yaşamını yitirdi
        Hizbullah'tan İsrail'e tehdit
        Hizbullah'tan İsrail'e tehdit
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Meteoroloji uyarmıştı! Heyelan, hortum, sel, yıldırım...
        Meteoroloji uyarmıştı! Heyelan, hortum, sel, yıldırım...
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Hayallerle yola çıkmışlardı! Bir aile kazası...
        Hayallerle yola çıkmışlardı! Bir aile kazası...
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film

        Benzer Haberler

        Muş'a şehit ateşi düştü (2)
        Muş'a şehit ateşi düştü (2)
        GÜNCELLEME - Muş'ta şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikabın devrilmesi...
        GÜNCELLEME - Muş'ta şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikabın devrilmesi...
        Muş'ta şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikap şarampole devrildi: 1 ölü...
        Muş'ta şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikap şarampole devrildi: 1 ölü...
        Muş'a şehit ateşi düştü
        Muş'a şehit ateşi düştü
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay'ın Muş'taki evine Türk bayrağı asıldı
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay'ın Muş'taki evine Türk bayrağı asıldı
        Muş'ta başına yorgun mermi isabet eden çocuk öldü
        Muş'ta başına yorgun mermi isabet eden çocuk öldü