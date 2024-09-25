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        Muş'ta denetimli serbestlik tedbiri devam eden hükümlüler ve aileleri için sosyal market açıldı

        Muş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay Muş Şube Başkanlığı işbirliğiyle kentteki ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik tedbiri devam eden hükümlüler ve aileleri için sosyal market açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:33 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:20
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        Muş'ta denetimli serbestlik tedbiri devam eden hükümlüler ve aileleri için sosyal market açıldı
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        Muş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay Muş Şube Başkanlığı işbirliğiyle kentteki ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik tedbiri devam eden hükümlüler ve aileleri için sosyal market açıldı.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında düzenlenen açılış programına katılan Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, gazetecilere, bir sosyal sorumluluk projesinin ilk adımını attıklarını söyledi.

        Kızılay'ın desteğiyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde sosyal marketin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Kantar, şöyle konuştu:

        "Sosyal Market, denetimli serbestlik tedbiri devam eden ve ekonomik durumu iyi olmayan hükümlülerimizin, ailelerinin, özellikle çocuklarının giyim, kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak bir market olacak. Ayrıca, Koruma Kurulu toplantımızı yaptık. Bu yıl denetimli serbestlik olarak çok daha aktif projeler yapacağız. Muş'un tarım ve hayvancılık kenti olması sebebiyle bu alan üzerine projeler yürütüyoruz. Özellikle geçen yıldan bu yana devam eden sürü yetiştiriciliği projemiz bu yıl da devam edecek. Bunun yanında arıcılık çok önem verdiğimiz bir proje. Muş'un coğrafyası, florası, arıcılık için çok uygun. Dolayısıyla arı yetiştiriciliğine yönelik faaliyetlere başlıyoruz."

        İŞKUR İl Müdürlüğüyle kentte hangi sektörlerde ara eleman ihtiyacının olduğuna ilişkin çalışma yaptıklarını ve buna yönelik eğitimlere başlayacaklarını anlatan Kantar, şunları kaydetti:

        "Doğalgaz tesisatçılığı, sıhhi tesisatçılık ve kaynakçılık alanlarında kurslarımız yakın zamanda başlayacak ve arkadaşlarımız tesisatçı olarak kendi işlerini kurma imkanı bulacak. Cezanın asıl amacı ıslah etmek, topluma kazandırmaktır. Dolayısıyla buna yönelik faaliyetleri çok önemsiyoruz. Yaptığımız eğitim faaliyetleri, açtığımız kurslar hep bu amaca yönelik. Arkadaşlar bu kursları tamamladıktan sonra kendi işlerini kurup aile ekonomisine katkı sağlayacaklar. Buna inanıyoruz ve buna yönelik faaliyetlerimize devam edeceğiz."

        Türk Kızılay Muş Şube Başkanı Faik Aktaş ise Muş Cumhuriyet Başsavcılığı ile Sosyal Market Projesi'ni hayata geçirdiklerini bildirerek, "Burada sürekli olarak malzeme tedarikini karşılayarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olacağız. Bu anlamda çocuklarımıza eğitim alanındaki desteklerimizi de sürdüreceğiz." dedi.

        Programa Cumhuriyet Savcısı Gökhan Bakaner, Muş Denetimli Serbestlik Müdürü Bülent Uğraş, Muş E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ferhat Tuncay ve kurum amirleri katıldı.

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