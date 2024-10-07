Diyarbakır'da görev yapan öğretmenler, Muşlu çocukların gönlüne dokundu

Diyarbakır'da görev yapan 2 öğretmen, Muş'un Malazgirt ilçesine gelerek köyde eğitim gören çocuklara hediyeler dağıttı.

Diyarbakır'ın Sur ve Ergani ilçelerinde görev yapan Hasan Kartal ve Yusuf Tümay, ilçeye bağlı Dolabaş köyündeki çocuklarla bir araya geldi.

Hayırseverlerin yardımıyla temin ettikleri ayakkabı, mont, kırtasiye malzemesi ve oyuncakları öğrencilere hediye eden öğretmenler, çocuklarla pasta keserek eğlenceli anlar yaşattı.

Öğretmenlerden Kartal, 14 yıldır köy okullarında öğretmenlik yaptığını dile getirdi.

Çocukların hayatına dokunmanın, onları güzel bir geleceğe hazırlamanın en büyük hayali olduğunu belirten Kartal, "Köylerdeki çocuklar bizler için umut demek, onların hayatına katkı sunmak için her fırsatta yollara düşüyorum. Destekçilerimizin de katkılarıyla onlara daha iyi bir eğitim ortamı sunmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Tümay ise çocuklarla pasta kestiklerini ifade ederek, "Onlara hediyeler dağıttık. Bu tür projelerin ülke genelinde yaygınlaştırılması gerekiyor. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Her birine dokunmak, onların yüzündeki gülümsemeye sebep olmak, insanın ruhunu besleyen en güzel duygu." dedi.