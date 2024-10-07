Bulanık'ta "Direnişin Simgesi Gazze" programı düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından "Direnişin Simgesi Gazze" adlı program düzenlendi.

Gençlik Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Bulanık Müftüsü Abdurrahman Gündüz, yaptığı konuşmada, Gazze'nin sadece Müslümanların değil insanlığın meselesi olduğunu söyledi.

Tüm insanlığın Gazze'deki soykırıma karşı durması gerektiğini ifade eden Gündüz, şöyle konuştu:

"Gazze halkı ümmetin onurudur, iftiharıdır. Gazze sadece Müslümanların meselesi değil insanlığın meselesidir. Tarih, Müslümanların Gazze'de yaşayanları nasıl yalnız bıraktığını yazacaktır. Gazze halkı muhakkak kazanacaktır."