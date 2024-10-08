Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün düzenledikleri operasyonda bir evde arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1278 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.