Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 23:12 Güncelleme: 08.10.2024 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, dün düzenledikleri operasyonda bir evde arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1278 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'İki çocuk muhafaza altına alındı'
        'İki çocuk muhafaza altına alındı'
        Nussknacker marka ucuz çikolatanın Türk ailesi temalı reklamı eleştiri aldı
        Nussknacker marka ucuz çikolatanın Türk ailesi temalı reklamı eleştiri aldı
        Pelin Karaca'nın katil zanlısı: Aracın freni boşaldı
        Pelin Karaca'nın katil zanlısı: Aracın freni boşaldı
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        Putin'in doğum gününü kutladı
        Putin'in doğum gününü kutladı
        Rusya, Discord'u yasakladı
        Rusya, Discord'u yasakladı
        Son 3 yılda 5 milyar TL kayıt dışı gelir!
        Son 3 yılda 5 milyar TL kayıt dışı gelir!
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        'Biden, Netanyahu'ya küfretti'
        'Biden, Netanyahu'ya küfretti'
        'Ukrayna savaştaki en zor kışını yaşıyor'
        'Ukrayna savaştaki en zor kışını yaşıyor'
        8 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yeni transferler ne yaptı?
        Yeni transferler ne yaptı?
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"

        Benzer Haberler

        Muş'ta VEDAŞ ekipleri, elektrik hatlarını yer altına alıyor
        Muş'ta VEDAŞ ekipleri, elektrik hatlarını yer altına alıyor
        Muş'ta "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapı...
        Muş'ta "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapı...
        Bulanık Kaymakam Koşansu, Şeker Pancarı hasadı yapan çiftçileri ziyaret ett...
        Bulanık Kaymakam Koşansu, Şeker Pancarı hasadı yapan çiftçileri ziyaret ett...
        Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Bulanık'ta "Direnişin Simgesi Gazze" programı düzenlendi
        Bulanık'ta "Direnişin Simgesi Gazze" programı düzenlendi
        Diyarbakır'da görev yapan öğretmenler, Muşlu çocukların gönlüne dokundu
        Diyarbakır'da görev yapan öğretmenler, Muşlu çocukların gönlüne dokundu