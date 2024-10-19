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        Malazgirt'te Muhtarlar Günü kutlandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:32 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:32
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        Malazgirt'te Muhtarlar Günü kutlandı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Özkahraman, Gazze'deki durumun yürekleri burktuğunu ifade etti.

        Özkahraman, "Bugün sade bir tören düzenledik. Gazze'de yaşananlar bizleri derinden üzüyor. Orada masum çocuklar yaşamlarını yitirirken, burada rahat olamayız. Bu anlamlı günümüzü Gazze'deki kardeşlerimize ve hayatını kaybeden çocuklara armağan ediyoruz." dedi.

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