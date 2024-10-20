Muş'ta Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi

"Saldırıların durmasını istiyoruz. Düzenlediğimiz kermesle oradaki mazlumlara, kadınlara ve çocuklara yardım etmeye çalışıyoruz. Kadınların evlerinde hazırladığı yemekler, yaptıkları hediyelik eşyaları satışa sunduk. Elde edilen geliri Gazze'deki kardeşlerimize göndereceğiz. Destek veren herkese teşekkür ederim."

Filistin'de kadın, bebek ve çocukların acımasızca katledildiğini belirten Şakar, şunları kaydetti:

Kadınların evlerde hazırladıkları yemekler, yaptıkları hediyelik eşyalar ve diğer malzemelerin satışa sunulduğu kermesten elde edilen gelirin Filistin'e bağışlanacağı belirtildi.

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