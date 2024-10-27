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        Muş'ta otomobilin kamyonete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Muş'ta otomobilin kamyonete çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 21:05 Güncelleme: 27.10.2024 - 21:14
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        Muş'ta otomobilin kamyonete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Muş'ta otomobilin kamyonete çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

        Muş-Bingöl kara yolunun Bozbulut köyü yakınlarında Turan Yıldırım yönetimdeki 06 AD 6001 plakalı otomobil, aynı yönden giden Cihan Algan'ın kullandığı 16 YBS 11 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya savrulan kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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